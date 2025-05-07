В преддверии 80-я Победы в Красногорске прошли памятные акции

В Опалихе состоялся торжественный митинг у мемориала землякам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В честь юбилея Победы здесь, по традиции, собрались местные жители, школьники и ветераны. Для подрастающего поколения это — живой урок истории, возможность прикоснуться к подвигу предков.

С проникновенной речью выступил депутат Совета депутатов городского округа Красногорск от партии «Единая Россия» Антон Смирнов, поздравивший собравшихся с великим и священным праздником, навеки вписанным в историю советского и российского народа:

«9 мая — день, обагренный кровью героев и озаренный светом Победы, день нашей незыблемой национальной гордости и немеркнущего величия духа, беспримерного мужества и отваги, день, когда мы склоняем головы в памяти о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир, весну и саму возможность жить. Наш священный долг перед поколением победителей — бережно хранить и передавать эту память, словно бесценное сокровище, из поколения в поколение».

Ученики Опалиховской гимназии и представители Совета ветеранов тронули сердца присутствующих тематическими стихотворениями, воспевающими героизм и стойкость советских солдат. Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к подножию мемориала.

«Патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти — наш святой долг. В каждой акции, в каждой минуте молчания, в каждом возложенном цветке чувствуется искренняя благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу и независимость Родины. Помним, гордимся, благодарим!», — сказала жительница Красногорска, председатель территориальной ветеранской организации в Опалихе Татьяна Анатольевна Волкова.

Звуки метронома прозвучали и на улице Советской. Почтить память героев собрались и у долговременной огневой точки (ДОТ). Осенью 1941 года, когда враг вплотную подошел к Москве, Красногорск стал прифронтовым городом. Сотни наших земляков, не щадя сил, трудились на строительстве оборонительных рубежей. Рабочие, студенты, женщины и подростки, невзирая на холод и дожди, рыли окопы и траншеи. И сегодня следы противотанковых рвов, как безмолвные свидетели тех грозных лет, можно увидеть в городском парке.

Цветы легли и к подножию Памятника фронтовому кинооператору, расположенному на Яблоневой аллее. Этот монумент, запечатлевший подвиг военных кинодокументалистов, символизирует неразрывную связь времен, находясь в непосредственной близости от Российского государственного архива кинофотодокументов, хранящего бесценные свидетельства истории.

Митинг-реквием прошел и в Сквере Памяти ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, войск ПВО и создателей систем ракетно-космической обороны страны в военном городке Павшино. Он был создан на месте дислокации 251-го зенитно-артиллерийского полка, одного из шести полков, сформированных для защиты Москвы от вражеских воздушных налетов.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы красногорцы возложили цветы к мемориальному знаку школьникам, ушедшим на фронт, и Герою Советского Союза Сергею Михайловичу Елизарову. Минутой молчания почтили память участников Великой Отечественной войны у мемориальных досок, установленных на домах, где они жили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.