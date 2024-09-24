В правительстве Подмосковья состоялся ежемесячный личный прием граждан

В ходе планового приема руководящий и инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с главами муниципалитетов рассмотрел волнующие жителей обращения. Всего было принято порядка 20 заявителей из 13 муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы, освещенные в ходе приема:

размещение контейнерных площадок;

благоустройство придомовых территорий;

содержание подъездов и структурных;

элементов МКД;

перерасчет за коммунальные услуги;

состояние подвальных помещений.

«Для получения объективной картины на приеме присутствуют представители администраций, управляющих организаций и региональных операторов. Также подключаем начальников территориальных отделов. Они предоставляют исчерпывающую справку по проблемным вопросам на земле. Сегодня по каждому из обращений были даны поручения принять соответствующие меры реагирования. В установленный срок ответы жителям будут предоставлены», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, уже была проведена проверка на предмет корректности начислений Мосэнергосбыт в городском округе Воскресенск. По результатам контрольно-надзорного мероприятия выявлено, что Мосэнергосбыт применял показания некорректно введенного в эксплуатацию прибора учета в частном домовладении. Заявителю будет произведен перерасчет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.