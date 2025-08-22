В правительстве Подмосковья подвели итоги ежемесячного приема граждан

Более 20 заявителей приняли отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках личного приема жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Основные вопросы касались следующих тем:

обустройство ливневок во дворах МКД;

содержание общедомового имущества;

проведение капремонта жилфонда;

работа управляющих организаций.

Жители Химок обратились на прием с вопросом о проведении текущего ремонта МКД и подготовки к отопительному сезону. По итогу инспекторам Министерства поставлена задача провести встречу с заявителем для совместного осмотра дома на предмет его готовности к зимнему периоду. Также перед началом ремонта подъезда заявителю будет предложено подписать дорожную карту по виду работ. Кроме того, специализированная компания проверит работоспособность лифтов. Адрес взят на контроль ведомства.

Жители Люберец обратились по вопросу ремонта подъемника в МКД. УО поручено провести внеплановое обследование объекта для маломобильных групп граждан и принять меры по восстановлению его работоспособности с учетом заключения сервисного центра.

От жителей Подольска поступил вопрос о некорректных начислениях за предоставленные коммунальные услуги. УО поручено выдать заявителю ведомость, подтверждающую нормативы начислений. Были также вопросы к качеству содержания придомовой территории и общедомового имущества. УО обязуется устранить все нарушения в кратчайшие сроки.

«Особое внимание сегодня уделили вопросам проведения общих собраний собственников. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования. Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе в ходе личных приёмов донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках приема помощь и консультация была также оказана заявителям из Истры, Одинцово, Талдома, Подольска, Балашихи и еще более чем 10 округов области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.