В правительстве Подмосковья наградили 47 работников дорожно-транспортной отрасли

В честь двух профессиональных праздников Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в доме правительства Московской области торжественно вручили областные и ведомственные награды 47 сотрудникам дорожно-транспортной отрасли, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Двух сотрудников Минтранса Подмосковья отметили высшими наградами. Замминистра транспорта Подмосковья Султан Гумов награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского, начальник управления правового и кадрового обеспечения Ирина Подобед получила почетное звание «Заслуженный юрист Московской области» — Ирина Владимировна работает в ведомстве уже порядка 10 лет.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин вручил благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области 14 сотрудникам Минтранса Подмосковья, Административно-пассажирской инспекции, Центра безопасности дорожного движения и «Мосавтодора».

«Мы собрались здесь, чтобы отметить лучших из лучших в дорожно-транспортной отрасли. Мы ежедневно сталкиваемся с вызовами и иногда трудностями, но системный подход и командная работа помогают нам преодолевать любые преграды. Хочу пожелать всем нам не сбавлять темп, продолжать трудиться, и пусть каждый день приносит радость от осознания того, что наша работа приносит пользу людям и региону», — сказал Марат Сибатулин.

Благодарностью вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева наградили замминистра экономики и финансов Подмосковья Алексея Сабитова.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин вручил благодарственные письма Московской областной Думы за многолетний труд и высокий профессионализм в работе шести сотрудникам Мострансавто, «Мосавтодора» и Минтранса Подмосковья.

«Эту работу невозможно переоценить — здесь трудятся те, на чьих плечах лежит забота о повседневной жизни нашего региона. Работу транспортно-дорожного комплекса можно сравнить с кровеносной системой, так как она играет ключевую, системообразующую роль. Желаю простых и важных вещей: здоровья, семейного благополучия, профессиональных высот. Пусть жизненный путь будет ровным и гладким, а все дороги ведут к успеху и новым достижениям», — отметил Максим Коркин.

Почетные грамоты и благодарственные письма Минтранса Подмосковья также получили 23 работника отрасли.

В России День работников дорожного хозяйства отмечается в третье воскресенье октября, а День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — в последнее воскресенье октября. Ознакомиться с перечнем награжденных сотрудников можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.