В Правительстве Московской области обсудили вопросы развития института пробации

В Правительстве Московской области состоялся круглый стол на тему: «Роль общественных формирований в становлении и развитии института пробации в Московской области», передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Организаторами мероприятия выступили комиссия общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и общественная палата Московской области.

В своем вступительном слове представитель общественной палаты РФ Александр Воронцов обратился к участникам круглого стола, рассказав о новом проекте ОП РФ по мониторингу реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ, направленного на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании содействия осужденным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Он отметил, что во многих регионах страны такая работа уже проводилась, но вступление в 2024 году в силу закона «О пробации в РФ» позволило эту работу систематизировать, обозначить основные направления, четко определить субъекты пробации и их задачи.

Одним из результатов работы в рамках реализации закона о пробации, проделанной гражданским обществом во взаимодействии с ГУФСИН России по Московской области, стал специальный репортаж, подготовленный съемочной группой Телеканала «360». Участники круглого стола ознакомились с промежуточными итогами пробации не только с помощью цифр и графиков, но и смогли воочию увидеть судьбы тех, кто не побоялся и первыми вступили в эту программу. Репортаж посвящен жизни и судьбам бывших воспитанниц Можайской воспитательной колонии. Прошлому, которое толкнуло их на совершение преступления, времени, проведенному в исправительном учреждении, тяжелому шагу в будущее и неизвестность, и, наконец, настоящему, где они смогут реализовать себя и стать правопослушными гражданами нашей страны.

Перед участниками круглого стола также выступил директор АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Теплый прием“ Илья Кусков. На базе некоммерческой организации, которую он возглавляет, открыт первый в Московском регионе Центр пробации. Учреждение, начиная с этого года, будет оказывать содействие, в том числе и лицам, освободившимся из мест лишения свободы в предоставлении временного места проживания, решении вопросов трудового и бытового устройства, а также восстановлении документов, оказании психологической и медицинской помощи.

В завершение круглого стола Александр Воронцов поблагодарил присутствующих за конструктивный диалог, отметив слаженность и координированность действий субъектов пробации и общественных организаций Московской области в реализации закона о пробации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.