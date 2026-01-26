В поселке Зендиково прошел выездной прием жителей Каширы

В поселке Зендиково прошел очередной выездной прием граждан. В мероприятии приняли участие глава городского округа Кашира Роман Пичугин, его заместители, руководители профильных управлений, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Более 30 жителей обратились за помощью и разъяснениями. Основные вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства, социальной газификации и имущественных отношений. Все обращения были зафиксированы и направлены в профильные подразделения для оперативного рассмотрения. В частности, жительница Барабаново попросила установить новогоднюю иллюминацию и построить тротуар по улице Центральной. Иллюминация появится в декабре этого года, а строительство тротуара запланировано на 2027 год.

Глава округа Роман Пичугин отметил, что выездные приемы позволяют оперативно реагировать на обращения жителей, особенно в сельских территориях. Староста деревни Базарово Любовь Кретова подчеркнула удобство такого формата, отметив, что благодаря ему удалось решить многие вопросы в деревне.

В 2025 году в округе провели 21 выездной прием, из них 14 — на селе. Адресную помощь получили 624 человека, включая сотрудников предприятий, семьи участников СВО и участников проекта «Активное долголетие». Практика выездных приемов будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.