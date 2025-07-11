В поселке Верея Орехово-Зуевского округа началось благоустройство сквера

Однако с 2015 года покрытие дорожек изрядно износилось: брусчатка сильно просела и нуждается в замене. Сейчас вовсю идут работы по демонтажу старого покрытия. После этого этапа строители займутся уплотнением основания и приступят к укладке асфальта.

В результате реконструкции на территории в полгектара появится новый тротуар площадью 1390 квадратных метров, современное уличное освещение, будут установлены лавочки и урны, а также приведена в порядок зелёная зона.

Уже к осени жители Вереи смогут наслаждаться прогулками по обновленной зоне отдыха.

Также в Орехово-Зуеве продолжаются работы по благоустройству Парковского леса. Сейчас на территории идёт подготовка к укладке 9 км тропинок из гранитного отсева и монтаж инженерных сетей. Уже вырисовываются контуры пирса у озера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.