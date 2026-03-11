В поселке Туголесский Бор округа Шатура обсудили подготовку к весеннему сезону

Встреча жителей с представителями администрации и служб прошла 10 марта в Доме культуры поселка Туголесский Бор округа Шатура. Участникам рассказали о выполненных работах и планах по модернизации коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления ЖКХ Александр Киреев сообщил, что при подготовке к осенне-зимнему периоду прошлого года специалисты МУП «ШПТО ГХ» заменили участок тепловой сети в двухтрубном исполнении на улице Горького. В 2026 году планируется обновить участки тепловых сетей на улице Октябрьской.

Отдельное внимание уделят территории у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь завершат оштукатуривание и окраску фасадов постамента, а также проведут благоустройство и высадят растения.

Во второй части встречи жители задали вопросы. Один из них касался качества воды: местный житель принес канистры с жидкостью рыжего цвета и сообщил, что опасается пользоваться водой из-под крана.

Представители областного водоканала и управления ЖКХ пояснили, что в 2026–2028 годах в поселке реконструируют водозаборный узел на улице Октябрьской. После запуска нового источника качество воды должно улучшиться. Также запланировано строительство блочно-модульной котельной мощностью 10 мегаватт.

Большинство обращений специалисты разъяснили на месте. Ответы на вопросы, требующие дополнительной проработки, направят заявителям письменно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.