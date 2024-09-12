В поселке Томилино округа Люберцы завершена санитарная расчистка пруда

Завершены работы по расчистке пруда на улице Кантемира в поселке Томилино городского округа Люберцы. Силами подрядной организации вывезены отходы, собранные с поверхности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пруд на улице Кантемира — тихое, уютное место, его очень любят местные жители. В этом году мы провели санитарную очистку водоема, подрядчиком вывезено более 90 кубов мусора и камышей», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Владимир Волков добавил, что этот пруд — место самого массового проживания уток. Поэтому, по просьбе жителей, было принято решение оставить для них небольшое количество камышей.

Очистка пруда на улице Кантемира проводилась в 2021 году. Тогда же были проведены работы по обустройству береговой полосы.

До конца года в городском округе Люберцы в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» будет произведена санитарная очистка еще четырех водоемов, два из них — в работе. Всего на сегодняшний день расчищено восемь водных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.