В поселке Старый городок Одинцова 22 марта пройдет акция по сбору вторсырья

Экологическое волонтерское общественное движение в Кубинке информирует жителей Одинцовского округа о проведении 22 марта акции по сбору вторсырья. Место встречи: п. Старый городок, ул. Школьная, дом № 25. Время проведения — с 14:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все участники, независимо от количества и категории сданного вторсырья, смогут получить 50 бонусов на карту известного ритейлера.

Вторсырье принимается чистое, отсортированное и компактно сложенное. Жителей округа просят готовить и сортировать отходы заранее.

Что можно сдать: блистеры, пластиковые зубные щетки, дозаторы (целиком, не отделяя трубочку), CD-диски и коробки от них (отдельно), винные пробки (только из пробкового дерева), сломанную и ненужную бижутерию, детали конструктора Lego и аналоги, аккумуляторы от телефонов и техники, ИБП, сломанные зонты, пластиковые ручки/фломастеры и многое другое. Чеки и батарейки не принимаются.

Если вы готовы быть волонтером, необходимо подойти на акцию к 13:00. При желании получить запись в волонтерскую электронную книжку, нужно зарегистрироваться на акцию на сайте Добро.ру.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.