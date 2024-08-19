В поселке Скоропусковский Сергиева Посада пройдет выездная администрация

сегодня в 12:25

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет 21 августа в рабочем поселке Скоропусковский. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

На мероприятии можно задать интересующие вопросы или проговорить алгоритм действий в определенной ситуации с руководителями структурных подразделений администрации, представителями предприятий ЖКХ, правоохранительных органов, социальных учреждений. Предварительная запись не требуется.

Встреча пройдет 21 августа в рабочем поселоке Скоропусковский, д. 2, МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 пгт. Скоропусковский» в 17:00.

Выездная администрация направлена на точечную работу по наиболее острым вопросам с заместителями администрации Сергиево-Посадского городского округа. Большое количество жалоб можно решить прямо на месте, главное — активная жизненная позиция жителей. Представители администрации Сергиево-Посадского округа конспектируют и учитывают наказы жителей, берут их в работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.