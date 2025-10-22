В поселке Шатурторф Шатуры начали реконструкцию памятника воинам ВОВ

Существующий памятник воинам-шатурторфцам, погибшим в Великой Отечественной войне, находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о его реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.

Сейчас рабочие уже приступили к обустройству новых пешеходных дорожек, вдоль которых в будущем установят современные светодиодные светильники для вечерней подсветки комплекса. Дополнят комплекс лавочки и урны. Также будет приведена в порядок прилегающая территория.

Сама скульптура солдата будет заново окрашена, фундамент памятника заменят и установят новую стелу с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка Шатурторф. Результатом реконструкции мемориала станет обустройство Вечного огня.

Всего в юбилейный год Великой Победы в округе приведут в порядок 16 мемориалов и братских могил. В настоящее время работы ведутся на четырех. Вечный огонь после реконструкции будет гореть также у памятников в Бакшееве, Черустях и Кривандине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.