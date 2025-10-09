В поселке Рузского округа проверили благоустройство новой зоны отдыха

Контрольный выезд на объект провели представители партии в рамках проекта «Городская среда».

Проверяющую комиссию возглавили депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, член фракции «Единая Россия» Андрей Рыбальченко, и. о. исполнительного секретаря местного отделения партии Екатерина Рыбальченко и член местного политсовета Галина Букреева.

Проект благоустройства предусматривает создание многофункционального пространства, которое объединит различные зоны для отдыха и активного времяпрепровождения. На территории появятся современные пешеходные дорожки, оборудованная спортивная площадка и специальное место для игры в волейбол с безопасным покрытием.

Особое внимание уделяется комфорту посетителей. В проекте предусмотрены современная система освещения, удобные лавочки для отдыха, система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, детская игровая площадка и дополнительные парковочные места.

По словам Владимира Вшивцева, создание комфортных общественных пространств является приоритетным направлением развития населенных пунктов. Проект учитывает интересы всех возрастных групп населения и обеспечивает необходимый уровень безопасности и доступности территории.

«Работы ведутся согласно установленному графику. После завершения благоустройства жители поселка получат современное общественное пространство, которое значительно повысит качество их жизни и создаст новые возможности для активного отдыха и досуга,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.