В поселке Развилка прошел субботник с участием жителей и руководства Ленинского округа

В Развилке Ленинского городского округа состоялся субботник на территории лесного массива возле Старого поселка. В нем приняли участие заместители главы муниципалитета, депутаты местного Совета депутатов, работники муниципальных предприятий, активные жители. Всего было вывезено около 200 мешков мусора. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Привести в порядок территорию леса попросили жители, это их любимое место отдыха. Субботник объединил людей всех возрастов: детей, их родителей, сотрудников местных организаций и депутатов. Каждый из них сделал значимый вклад в очистку леса. Такое внимательное отношение жителей к тому месту, где они проживают, вызывает глубокое уважение», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Помощь в уборке территории оказало муниципальное предприятие «Благоустройство», оно предоставило жителям инвентарь, а также привлекло свыше 20 сотрудников и технику. В ходе субботника было собрано и вывезено свыше 200 мешков мусора.

В руководстве муниципалитета уточнили, что в поселке Развилка есть очень большой общественный запрос на обустройство данного участка леса, создания здесь прогулочных дорожек, зон как активного, так и спокойного отдыха, поэтому территорию планируется включить в государственную программу Московской области «Парки в лесу» на 2025 год.

«Совместно с Комитетом лесного хозяйства Подмосковья сделаем обследование данного участка площадью 65 га и определим, какую его часть можно благоустроить», — уточнил первый заместитель главы Ленинского округа Владимир Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.