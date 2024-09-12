В поселке Октябрьский округа Люберцы открылся образовательный центр «Точка роста»
12 сентября в школе № 54 в поселке Октябрьский городского округа Люберцы заработал центр образования «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«В городском округе Люберцы открылся еще один Центр образования „Точка роста“. Сегодня он начал свою работу в школе № 54 поселка Октябрьский. Цифровые микроскопы, ноутбуки, учебные наборы, мебель и многое другое — новое оборудование используется ребятами как в рамках основой образовательной программы по физике, химии, биологии, так и при изучении основ робототехники», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.
Глава Люберец уточнил, что данный проект реализуется по инициативе президента.
«В текущем году подобные центры открылись в школе № 8 в поселке Томилино, школе № 51 в поселке Мирный и в гимназии № 56 в поселке Красково», — подчеркнул Волков.
Центры образования «Точка роста» работают уже в 13 школах городского округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.