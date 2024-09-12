В поселке Октябрьский округа Люберцы открылся образовательный центр «Точка роста»

12 сентября в школе № 54 в поселке Октябрьский городского округа Люберцы заработал центр образования «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В городском округе Люберцы открылся еще один Центр образования „Точка роста“. Сегодня он начал свою работу в школе № 54 поселка Октябрьский. Цифровые микроскопы, ноутбуки, учебные наборы, мебель и многое другое — новое оборудование используется ребятами как в рамках основой образовательной программы по физике, химии, биологии, так и при изучении основ робототехники», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что данный проект реализуется по инициативе президента.

«В текущем году подобные центры открылись в школе № 8 в поселке Томилино, школе № 51 в поселке Мирный и в гимназии № 56 в поселке Красково», — подчеркнул Волков.

Центры образования «Точка роста» работают уже в 13 школах городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.