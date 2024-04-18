В поселке Оболенск Серпухова приедет пункт для сбора помощи бойцам СВО

Мобильный пункт приема гуманитарной помощи продолжает работу в Серпухове. Сделать «Доброе Дело» могут все, кто хочет поддержать земляков и их однополчан, участвующих в СВО. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

20 апреля мобильный пункт посетит поселок Оболенск. Жители смогут передать гуманитарную помощь с 11:00 до 16:00 по адресу: Осенний бульвар, дом № 3.

Собранный гуманитарный груз в этот же день направится в пункт сбора, а затем будет передан нашим защитникам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.