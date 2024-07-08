В поселке Монино округа Щелково обустроят новые парковки и тротуары

Во дворе домов № 1 и 3 на улице Фалалеева и домов № 4 и 6 на улице Авиационная в поселке Монино проводят модернизацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Здесь планируется отремонтировать и обустроить новые парковки, тротуары и подходы к подъездам, а также установить новые скамейки и урны. Дополнительно будет произведено озеленение территории. Подрядная организация высадит 100 кустов и засеет более 1 000 квадратных метров газона.

Также капитальное обновление двора прошло по адресу дом № 18 по улице Новинское шоссе. Здесь заменили асфальт на проездах, парковках, тротуарах, тропинках и возле подъездов. Установили 14 урн и скамеек, засеяли более 1 000 квадратных метров газона и высадили 50 кустов кизильника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.