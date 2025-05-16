В поселке Михнево городского округа Ступино состоялось торжественное открытие Добро.Центра «Единство»

В поселке Михнево городского округа Ступино состоялось открытие нового центра общественной активности — Добро.Центра «Единство». Он расположился на базе подростково-молодежного клуба «Единство» на улице Библиотечная 14, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Теперь в Михнево есть специализированная площадка для поддержки добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив. Каждый житель округа сможет получить доступ к социально-эффективным практикам: предложить идею, найти способы ее реализации, получить поддержку и встретить единомышленников. Центр готов оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, используя свои возможности.

Добро.Центр призван объединить молодежь и неравнодушных жителей в добровольческой и общественной деятельности. Специалисты центра будут проводить обучение всех, кто желает стать волонтером, помогая освоить необходимые навыки.

На открытии присутствовали представители администрации округа, в том числе заместитель начальника управления культуры и молодежной политики — начальник отдела по работе с молодежью Оксана Шишкова. Среди почетных гостей — настоятель Преображенского храма п. Михнево, благочинный церквей Малинского округа иерей Алексий Плужников, начальник территориального отдела Дарья Маслова, депутат Константин Скачков, представители движения «Волонтеры Подмосковья».

«Открытие Добро.Центра в Михнево — большое событие для поселка и округа. Это место станет точкой притяжения для всех, кто хочет помогать, реализовывать свои идеи и делать добрые дела. Уверена, центр даст импульс развитию волонтерского движения и гражданских инициатив среди молодежи и старшего поколения», — отметила Оксана Шишкова.

Добро.Центр — часть федеральной сети центров общественного развития, функционирующей на основе технологий Ассоциации волонтерских центров, успешно развивает инфраструктуру добрых дел по всей стране более 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.