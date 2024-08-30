В поселке Люберец по просьбам жителей обустраивают тротуар

В поселке Томилино городского округа Люберцы по просьбам жителей введутся работы по обустройству нового тротуара вдоль Егорьевского шоссе, сообщили в администрации городского округа Люберцы.

Еще одна пешеходная зона появится в поселке Томилино. По многочисленным просьбам жителей вдоль Егорьевского шоссе ведутся работы по строительству нового тротуара протяженностью более 150 метров от гимназии № 18 до магазина «ДА».

Новая пешеходная зона обеспечит безопасность дорожного движения на территории поселка. Специалисты ГБУ «Мосавтодор» приступили к работам, планируется завершить их до 2 сентября.

Ранее с жителями поселка встречались депутаты и представители администрации городского округа и обсуждали вопросы обустройства безопасной пешеходной зоны для детей к гимназии № 18. Было принято решение обратиться в обслуживающую эту региональную дорогу компанию с просьбой обустроить тротуар.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.



