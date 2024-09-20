В поселке Люберец обустроили тротуар и ограждение вдоль дороги

В поселке Томилино городского округа Люберцы сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» по просьбе жителей обустроили тротуар и установили ограждения вдоль пешеходной зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин с начальником территориального управления Томилино-Октябрьский Николаем Самарой и депутатами провел встречу в формате срочной выездной администрации с жителями, вместе с ними проверил качество работ.

В поселке Томилино по наказам местных жителей проложили новый тротуар вдоль Егорьевского шоссе, от гимназии № 18 до магазина «ДА». Также для повышения безопасности пешеходов специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» установили ограждения вдоль пешеходной зоны.

Проверяющие оценили качество работ как удовлетворительное. Жители поблагодарили за скорость и качество выполненной просьбы, а также за повышение безопасности пешеходов при движении вдоль дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.