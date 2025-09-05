В поселке Ленинского округа появится новый сквер

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил с рабочим визитом поселок Развилка, в ходе которого проинспектировал ход работ по благоустройству трех общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Важно не просто выполнять работы, но и держать на постоянном контроле их качество и сроки. Новые общественные пространства, соответствующие современным стандартам, кардинально меняют качество жизни людей. Детская площадка в Развилке уже стала местом притяжения для семей с детьми, а завершение работ на набережной и в сквере предоставит жителям еще больше возможностей для комфортного отдыха в шаговой доступности. Мы продолжим планомерную работу по благоустройству всех населенных пунктов округа», — сказал Каторов.

В ходе визита была осмотрена новая детская игровая площадка, возведенная в рамках губернаторской программы. Ее общая площадь составляет 450 квадратных метров. Объект оснащен современным оборудованием для разностороннего развития и активного отдыха детей: игровым и гимнастическим комплексами, элементом для лазания, качелями на цепном подвесе, качелями-гнездом, качалкой на пружине, качелями-балансиром и песочницей.

Также Станислав Каторов оценил ход работ по благоустройству набережной нижнего Ащеринского пруда. В настоящее время подрядчик занимается обновлением пешеходных дорожек. На следующем этапе запланирована установка скамеек и урн для мусора. Завершающими элементами благоустройства территории станут системы освещения и видеонаблюдения. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Еще одним объектом инспекции стал сквер между домами № 43 и 45 в поселке Развилка. В настоящее время выполнены демонтажные работы, подготовлено основание под прокладку коммуникаций, ведется укладка плитки, а с 15 сентября начнется монтаж осветительных опор. Все работы выполняются согласно графику силами бригады из 6 человек и двух единиц техники. Полное завершение работ запланировано на 21 октября.

Реализация проектов благоустройства вносит значительный вклад в повышение качества жизни жителей Ленинского городского округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.