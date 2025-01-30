В поселке Красногвардейское в Крыму заменили иностранные вывески

сегодня в 20:25

Более 80% иностранных вывесок заменили в поселке Красногвардейское в Крыму

Член Общественной палаты РФ Владимир Резанов рассказал, что в пгт Красногвардейское в Крыму заменили уже 80% вывесок, содержащих иностранные слова, сообщает «Крым 24» .

Инициатива по замене вывесок с надписями, выполненными латинскими буквами, стартовала в Крыму. Этот закон был принят 28 января 2025 года.

Резанов с гордостью рассказал о том, что Анатолий Ерохин, член Русской общины Крыма, является руководителем данного процесса в Красногвардейском районе.

Это был экспериментальный проект в этом регионе, и свыше 80% работ уже завершено, подчеркнул общественник.

Ранее в Симферополе были разработаны меры, направленные на устранение вывесок, на которых изображены иностранные слова или буквы латиницы.