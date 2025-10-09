В поселке Дружба в детсаду № 69 провели мероприятие по пожарной безопасности

Оно приурочено к 93-й годовщине гражданской обороны МЧС Российской Федерации. На мероприятии присутствовало около 40 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Увлекательная программа о знаниях пожарной безопасности не заставляла детей скучать. Ребята внимательно слушали инспектора, активно отвечали на вопросы, принимали участие в конкурсах и даже примеряли на себя специальную экипировку.

Каждый ребенок знает, что спички детям — не игрушка, поэтому профилактика мер по предотвращению пожара проводится в детских садах, чтобы дошколята ни в коем случае не играли с огнем. Любая игра не бывает без призов.

За активное участие и освоение информации детишек побаловали сладким подарком, но за это воспитанники детского сада пообещали соблюдать правила пожарной безопасности. Профилактическое мероприятие подарило детям много положительных эмоций, а родителям — спокойствие, ведь теперь их детки знают, как избежать возникновения пожара и что делать, если он уже начался.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря „умным“ камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор