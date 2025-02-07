В поселке Большевик Серпухова прошла выездная администрация

На выездной администрации в Доме культуры поселке Большевик рассмотрели топ тем, актуальных для жителей: благоустройство общественных территорий, ЖКХ, земельные вопросы, работа управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Прием населения провели вместе с депутатами окружного Совета Николаем Пушкиным, Еленой Акимовой и Алексеем Батоговым.

На вопросы по теме здравоохранения жителям ответили советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и начальник отдела № 5 ГКУЗ МО «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Наталья Мальнева.

Помимо личных вопросов, от актива поселка поступил ряд обращений об увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, которые защищали страну, обороняли Серпуховский рубеж. Каждый требует детального изучения.

13 февраля, выездная администрация будет работать в Пущино, в здании Администрации. Начало — в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.