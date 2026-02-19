В поселке Бакшеево Шатурского округа расчистили дорогу к школе

Коммунальные службы 19 февраля расчистили от снега территорию у школы и столовой в поселке Бакшеево Шатурского округа. Техника освободила парковку, главный вход и подъезд к пищеблоку, чтобы обеспечить детям безопасный доступ к занятиям и горячему питанию.

В поселке Бакшеево продолжается уборка снега на социально значимых объектах. В первую очередь трактор расчистил парковку и основной проход к школе. Затем техника направилась к пищеблоку, чтобы обеспечить своевременный доступ к столовой.

Особое внимание в Шатурском округе уделяют школам и детским садам. Коммунальные службы контролируют состояние парковок, входных групп и подъездов к зданиям, где организовано питание детей.

Начальник Рошальского управления администрации округа Шатура Валерий Савостин подчеркнул, что безопасность и комфорт школьников остаются приоритетом. Работа по поддержанию порядка на территориях округа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.