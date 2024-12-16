В поселке Аничково прошла развлекательная программа «Волшебство у елки»

В поселке Аничково городского округа Лосино-Петровский состоялась анимационно-развлекательная программа «Волшебство у елки». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

На празднике нас ждали веселые игры, интересные конкурсы и масса сюрпризов. Дети с большим восторгом участвовали в конкурсах, а взрослые вновь почувствовали себя детьми, преисполненными радости и смеха. И, конечно же, встреча с любимыми сказочными персонажами добавила мероприятию особую магию.

Каждый участник смог погрузиться в атмосферу настоящего волшебства: яркие костюмы и сверкающие огоньки на елке создавали неповторимое новогоднее настроение. Гости дружно танцевали, пели и делали фотографии на память, запечатлевая самые яркие моменты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.