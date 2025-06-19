В поселках Люберец продолжается комплексное благоустройство дворов

Во дворе домов № 2/1, 2/2 и 2/3 на улице Школьная в поселке Красково городского округа Люберцы в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий увеличили количество парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе выполненных работ было обновлено асфальтовое покрытие проездов и пешеходных коммуникаций с заменой бортового камня, а также увеличено количество парковочных мест. Эти изменения существенно улучшили условия передвижения по дворам. Теперь жители могут с комфортом гулять по новому асфальту, а территория выглядит более ухоженной и привлекательной», — говорится в сообщении.

Также специалисты подрядной организации завершают работы по благоустройству дворовой территории возле дома № 1 по улице Федянина и дома № 107 на ул. Карла Маркса. В Малаховке работы по благоустройству дворов выполнены на Быковском шоссе, дома № 56-58, на ул. Дачная, дома № 4-7.

В 2025 году в городском округе Люберцы запланировано благоустройство 30 дворовых территорий. С полным перечнем адресов, где будут проводиться работы, можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.