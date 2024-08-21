В поселке Красково Люберец продолжается благоустройство сквера в космическом стиле

В поселке Красково городского округа Люберцы продолжается благоустройство нового сквера в космическом стиле. В июле на месте создания сквера прошла встреча с жителями для обсуждения концепции и проводимых работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжаем работы по благоустройству сквера в поселке Красково, рядом с гимназией № 56 и техникумом имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Его мы задумали с космической тематикой и постарались сделать интересным многофункциональным пространством для детей, подростков и взрослых с зонами для разных видов отдыха и игр. Сейчас на сквере проведены работы по планировке и зонированию территории, установлен бортовой камень, организованы площадки под цветники, подготовлены и отсыпаны щебнем зоны ожидания и детской площадки», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В ходе обсуждения были обозначены вопросы, беспокоящие жителей и преподавателей школы. В частности подтопление территории в период сильных дождей или таяния снега, места установки лавочек и парковых качелей. Все замечания учтены и продуманы. Качели по просьбам жителей перенесены от окон жилого дома в зону детской площадки», — подчеркнул Волков.

Он уточнил, что на фасад дома, выходящего торцом на сквер, будет нанесен мурал с изображением советского авиаконструктора самолетов-истребителей, систем спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов и космических объектов, первого руководителя — главного конструктора «НПП «Звезда», Героя социалистического труда Семена Алексеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.