В порт Гаваны прибывают корабли российского Балтийского флота
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В субботу порт Гаваны — столицы Кубы — принимает суда Балтийского флота РФ, сообщает РИА Новости.
Первым в порт прибыл корабль «Смольный», также вскоре туда зайдут патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня».
В рамках своего визита на Кубу представители Балтфлота станут участниками ряда мероприятий, в том числе они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны. Еще запланирован осмотр достопримечательностей.
А «Смольный» откроют для посещения местными жителями 28 и 29 июля.