В порт Гаваны прибывают корабли российского Балтийского флота

сегодня в 16:23

Первым в порт прибыл корабль «Смольный», также вскоре туда зайдут патрульное судно «Неустрашимый» и танкер «Ельня».

В рамках своего визита на Кубу представители Балтфлота станут участниками ряда мероприятий, в том числе они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны. Еще запланирован осмотр достопримечательностей.

А «Смольный» откроют для посещения местными жителями 28 и 29 июля.