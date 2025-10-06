В понедельник на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Наро-Фоминском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском — II класс.

8 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском — II класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 7-14С, ночью — плюс 4-10С. Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием пасмурной погоды, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.