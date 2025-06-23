В понедельник на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В понедельник на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Бородинском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

24 июня большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс пожарной опасности.

25 июня большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-21 С, ночью — плюс 9-13 С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами возможны кратковременные дожди.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.