В понедельник на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности, в Дмитровском — III класс, в Клинском — IV класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

10 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Сергиево-Посадском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс, в Клинском — IV класс.

11 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс, в Клинском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 19-29 С, ночью — плюс 8-17 С. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.