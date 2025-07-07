В понедельник на большей части Подмосковья ожидается 3 класс пожарной опасности

В понедельник, 7 июля, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

8 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

9 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 27-32 С, ночью — плюс 15-21 С. Синоптики обещают небольшую облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.