В Польше на месте раскопок может находиться Янтарная комната

Веб-портал O2 со ссылкой на местные власти рассказал, что Воеводское управление по охране памятников в Гданьске разрешило раскопки в ранее нетронутом районе. Возможно, на этой территории был большой немецкий бункер времен Второй мировой войны, сведения об этом стали известны недавно.

Как отметил представитель управления по охране памятников Марцин Тыминьский, в 1943 году на указанном месте создали полигон войск СС, а рядом находилось множество бункеров-хранилищ.

«Мы надеемся найти там немецкие подземные склады. Некоторые данные позволяют надеяться, что там может находиться даже Янтарная комната», — сказал Тыминьский.

Янтарную комнату сделали немецкие мастера в XVIII веке. Она создана в основном из янтаря для прусского короля Фридриха I. Затем ее подарили Петру I, который украсил ей резиденцию российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны немцы вывезли ее в Кенигсберг, а потом ее следы теряются.