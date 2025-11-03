В полиции посоветовали россиянам защитить детей при работе с умной колонкой

Включение детского режима и отключение персонализированных ответов дадут возможность обезопасить применение ребенком голосовых помощников, среди которых умные колонки. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, сообщает ТАСС .

Дети активно применяют голосовые помощники. Родителям нужно осознавать возможные риски и знать, как обезопасить ребенка.

Фирмы собирают информацию о предпочтениях пользователя, среди которой любимая музыка, вопросы, которые задают члены семьи. Информация применяется для того, чтобы сформировать таргетированную рекламу и профиль пользователя.

Важно отключить персонализированные ответы. Также нужно включить детский режим, чтобы ребенку не показывался непредназначенный для его возраста контент, например, музыка с матами, подкасты или новости на специфические темы.

Еще в УБК порекомендовали отключить возможность покупок с помощью голоса. Также важно запретить устройству управлять опасными предметами, если оно установлено в «умном доме», среди которых электрические предметы и замки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.