В поликлинике Ступина завершается капитальный ремонт

Ступинские депутаты от фракции «Единая Россия» с депутатом регионального парламента Андреем Голубевым и жителями проверили ход капитального ремонта поликлиники поселка Малино 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Капитальный ремонт поликлиники — один из самых важных объектов, который реализуется в рамках исполнения наказов наших избирателей. Долгое время мы сталкивались с проблемами, так как первая подрядная организация не справлялась с поставленными задачами. Мы продолжаем следить за ходом ремонта, мониторим выполнение работ с жителями. Это обеспечивает прозрачность и доверие к работе наших подрядчиков. Уверен, совместные усилия депутатов и общественности приведут к успешному завершению этого важного проекта. Наша цель — предоставить жителям качественные медицинские услуги в современном и удобном пространстве», — сказал депутат Мособлдумы, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В начале следующего года жители смогут воспользоваться услугами этого долгожданного объекта. Малинцы с нетерпением ждут открытия поликлиники. Строители на этот раз не подведут и оправдают наши ожидания. Также жители задавали вопросы о необходимости тротуара — возьму этот вопрос на контроль. Благоустройство территории — приоритет для местной власти, сделаем все возможное, чтобы проблема была решена в кратчайшие сроки», — отметил Александр Сухачев.

Ранее на объекте находилась недобросовестная подрядная организация. Новые подрядчики приступили к работе в августе этого года. Ремонт идет согласно новому графику и подходит к завершающей стадии.

«Занимаемся пусконаладочными работами, монтажом входных групп и пожарной лестницы. Находимся на финише, завершая последние доработки как внутри, так и снаружи здания. В ближайшие две недели останутся финальные этапы уборки и благоустройства территории. Вывозим временные конструкции, чтобы подготовить пространство к открытию. Уверены, после завершения работ поликлиника будет полностью готова к работе и обеспечит комфортное обслуживание для всех жителей», — рассказал начальник участка подрядной компании ООО «Воздвижение» Юрий Петражко.

В данный момент на объекте трудятся 27 человек.

Сдача объекта запланирована до конца ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.