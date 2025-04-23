В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» прошло единое родительское собрание

Во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе состоялось единое родительское собрание для родителей выпускников 9–11 классов из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. Мероприятие прошло в рамках работы по профориентации и сопровождению профессионального самоопределения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники собрания стали слушателями видеоконференции, посвященной возможностям профессионального образования и трудоустройства. С приветственным словом выступила заместитель начальника управления министерства образования МО Татьяна Ивановна Измайлова. Она отметила важность осознанного выбора профессии для каждого школьника, особенно в случае, если требуется дополнительная поддержка.

О роли родителей в выборе профессионального маршрута рассказала руководитель школы родителей студентов с инвалидностью и ОВЗ «Профессиональные горизонты» Елена Владимировна Селезнева. Она подчеркнула, что семья должна быть активным участником в принятии решений, связанных с будущим ребенка.

Во время мероприятия родители ознакомились с условиями приема и сопровождения студентов с ОВЗ, получили консультации о необходимых документах и специальных условиях обучения. Были организованы экскурсии по учебным корпусам, где продемонстрированы аудитории и мастерские, оснащенные с учетом доступности для различных нозологий. Родители пообщались со специалистами социально-педагогической службы и задали интересующие их вопросы.

Также участникам рассказали о вариантах образовательных маршрутов и перспективах получения профессионального образования, которые ранее были представлены в ходе дня открытых дверей.

«Такие встречи помогают принять осознанное решение и выбрать лучший путь для дальнейшего обучения», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.