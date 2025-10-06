В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» прошел День самоуправления

Во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — отметили День учителя. На всех площадках колледжа прошел праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Программа была разнообразной: педагогам посвящали песни и стихотворения, звучали слова благодарности и уважения. При входе в колледж преподавателей встречали студенты с разноцветными шарами и праздничными открытками, созданными с душой. Каждый педагог получил персональное поздравление от студентов, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Главным событием дня стал концерт, подготовленный студенческим советом под руководством педагога-психолога Евгении Смирновой. В программе были представлены забавные сценки из жизни преподавателей, музыкальные номера, трогательные поздравления под гитару и видео-поздравления от студентов, которые не смогли присутствовать лично. Также прошел конкурс «Узнай своего преподавателя по детскому фото». В завершение мероприятия состоялись танцевальные номера — от парных композиций до динамичного флешмоба.

В честь Дня учителя студенты также провели День самоуправления. Идея праздника заключалась в том, чтобы обучающиеся могли попробовать себя в роли учителей, что позволило им осознать важность этой профессии и стать более внимательными к своим педагогам. Для некоторых студентов это был первый опыт общественной деятельности.

«‎Этот праздник стал прекрасной возможностью выразить искреннюю признательность всем, кто посвятил свою жизнь благородной профессии, формирующей будущее нашей страны. Быть учителем — значит намного больше, чем просто давать знания. Это был не просто выходной для преподавателей, а настоящий вызов для наших старшекурсников. Они на один день поменялись местами с наставниками и взяли в свои руки бразды правления! Этот день показал, что в наших стенах растут не только будущие высококлассные специалисты, но и талантливые преподаватели, которые могут вести за собой!» — поделился мнение директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.