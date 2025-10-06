В подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» прошел День самоуправления
Фото - © Министерство образования Московской области
Во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — отметили День учителя. На всех площадках колледжа прошел праздничное мероприятие, посвященное этому дню. Программа была разнообразной: педагогам посвящали песни и стихотворения, звучали слова благодарности и уважения. При входе в колледж преподавателей встречали студенты с разноцветными шарами и праздничными открытками, созданными с душой. Каждый педагог получил персональное поздравление от студентов, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Главным событием дня стал концерт, подготовленный студенческим советом под руководством педагога-психолога Евгении Смирновой. В программе были представлены забавные сценки из жизни преподавателей, музыкальные номера, трогательные поздравления под гитару и видео-поздравления от студентов, которые не смогли присутствовать лично. Также прошел конкурс «Узнай своего преподавателя по детскому фото». В завершение мероприятия состоялись танцевальные номера — от парных композиций до динамичного флешмоба.
В честь Дня учителя студенты также провели День самоуправления. Идея праздника заключалась в том, чтобы обучающиеся могли попробовать себя в роли учителей, что позволило им осознать важность этой профессии и стать более внимательными к своим педагогам. Для некоторых студентов это был первый опыт общественной деятельности.
«Этот праздник стал прекрасной возможностью выразить искреннюю признательность всем, кто посвятил свою жизнь благородной профессии, формирующей будущее нашей страны. Быть учителем — значит намного больше, чем просто давать знания. Это был не просто выходной для преподавателей, а настоящий вызов для наших старшекурсников. Они на один день поменялись местами с наставниками и взяли в свои руки бразды правления! Этот день показал, что в наших стенах растут не только будущие высококлассные специалисты, но и талантливые преподаватели, которые могут вести за собой!» — поделился мнение директор колледжа Константин Подоляк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.
«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.