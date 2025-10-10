В подразделениях колледжа «Подмосковье» прошло занятие по профилактике выгорания

Во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье», в городских округах Лобня, Клин, Солнечногорск и Химки, прошло первое в этом учебном году занятие по профилактике психоэмоционального выгорания среди руководителей учебных групп и преподавателей на тему «Моя уникальность, как человека и педагога». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Во время занятия педагоги использовали арт-терапевтические техники для осознания своей уникальности и понимания личных качеств, способствующих профессиональному развитию. Кроме того, педагоги имели возможность обсудить свои открытия и переживания с коллегами. Это позволило каждому участнику увидеть ситуацию с разных точек зрения, что является важным аспектом профессионального роста.

«В современном мире к педагогам предъявляются высокие профессиональные требования, что делает их работу особенно значимой и увлекательной. Универсальная образованность, эрудиция, информированность и прогрессивный подход помогают им создавать интересные занятия и давать вдохновляющие задания. Хотя специалистов в разных областях много, не каждый может стать выдающимся педагогом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что каждый преподаватель в колледже — это уникальная личность, обладающая особыми качествами и талантами, которые делают их работу поистине особенной и незаменимой!», — рассказали в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.