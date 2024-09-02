В подразделениях колледжа «Энергия» Подмосковья прошла торжественная линейка

сегодня в 18:18

В подмосковном колледже «Энергия» состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Во всех структурных подразделениях прошла линейка, начавшаяся с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратился к педагогам, школьникам, студентам и родителям с видеопоздравлением, подчеркнув важность образования и пожелав всем успехов в новом учебном году. Директор колледжа Константин Подоляк также поздравил студентов и преподавателей с началом учебного года, пожелав всем удачи и продуктивной работы.

«Постарайтесь брать от студенческой жизни максимум возможного: получать качественное образование, заниматься наукой, развиваться творчески и физически», — сказала заведующая Реутовского подразделения колледжа Надежда Близнякова.

На торжественное мероприятие также приехал представитель авиационной корпорации «Рубин» Вадим Петров, который обсудил со студентами вопросы трудоустройства и подчеркнул важность подготовки молодых специалистов.

Корпорация «Рубин» — стратегический партнер колледжа, занимающийся разработкой и производством комплектующих для авиационной техники российского производства. Компания активно взаимодействует с колледжем в рамках кластера машиностроения ФП «Профессионалитет».

Помимо официальной части, для первокурсников были организованы квесты, адаптационные игры, а также экскурсии по учебным аудиториям, лабораториям и мастерским колледжа. Студенты старших курсов помогали в организации мероприятия.

«Пусть этот год начнется удачно и проходит успешно для всех студентов! Пусть полученные знания и навыки открывают перед вами новые двери к мечтам, интересам и рекордам», — добавили в руководстве колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.