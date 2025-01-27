В Подомосковье прошли мероприятия в День полного освобождения Ленинграда

«Единая Россия» в Московской области провела памятные мероприятия в День 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

27 января, в День воинской славы России, депутатский корпус «Единой России» и актив местных отделений партии навестили жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Московской области, а также приняли участие в торжественных мероприятиях, почтили память защитников Отечества

В этот день 81 год назад советские войска окончательно сняли кольцо блокады Ленинграда. Было нанесено тяжелое поражение немецкой армии, державшей осаду города в течение 872 дней.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории человечества.

«Гитлеровское командование планировало полностью стереть с лица земли Северную столицу. В огненном кольце оказались сотни тысяч жителей, в том числе дети. День и ночь они боролись за жизнь и свой город. Непокоренные ленинградцы навсегда стали символом невероятной силы духа и стойкости. Ни голод, ни морозы, ни артиллерийские обстрелы и бомбардировки — ничто не сломило сопротивление защитников и жителей. Они выстояли и победили. Мы преклоняемся перед их мужеством и несгибаемой волей. Вечная слава всем защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Светлая память погибшим героям. Их подвиг бессмертен!», — прокомментировал Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, в Подмосковье проживает 540 человек, переживших блокаду.

«Для жителей блокадного Ленинграда, которые проживают в Подмосковье, предусмотрен ряд мер поддержки. Помимо федеральных мер, помощь также предоставляется и на уровне региона. Среди них: бесплатный проезд на общественном транспорте, материальная помощь в честь празднования снятия блокады Ленинграда и Дня Победы, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов», — рассказал Вшивцев.

Он подчеркнул, что, несмотря на тяжелые условия, промышленность города продолжала работать.

«За это время было отремонтировано и произведено 2 тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов, тысячи орудий, 225 тысяч автоматов, 12 тысяч минометов, около 10 миллионов снарядов и мин», — сказал парламентарий.

Памятные мероприятия в рамках партпроекта «Историческая память» прошли по всему Подмосковью. В Дмитрове состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориалу «Жителям блокадного Ленинграда». Почтить память погибших жителей и воинов Ленинграда, отстоявших свой город ценой собственной жизни, собрались глава Дмитровского округа, член партии «Единая Россия» Иван Курданин, депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, члены и сторонники партии, молодогвардейцы, члены Дмитровского отделения Союза ветеранов, и жители округа.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Ленинградская блокада — одна из самых трагических и в то же время доблестных страниц в истории нашей страны. Память о беспримерном героизме жителей блокадного города навсегда останется в наших сердцах. Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа», — сказала Марина Шевченко.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын навестил «блокадницу» Фаину Васильевну Вергелис, проживающую в настоящий момент в Мытищах.

В Королеве прошла встреча-чаепитие с членами городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто выстоял в самые тяжелые дни блокады. Это пример силы человеческого духа и единства народа для всех нас», — выступил с приветственным словом депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

Членов Королевской городской общественной организации «Ассоциация блокадников Ленинграда» торжественно наградили благодарственными письмами Администрации городского округа Королев и благодарностью главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Игоря Трифонова за активную жизненную позицию, участие в социально-значимых мероприятиях. Для гостей выступил хоровой коллектив школы № 13, учащиеся также прочитали трогательные стихотворения и исполнили танцевальные номера.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Чехове Константин Безрукавый совместно с председателем местного совета сторонников партии Еленой Терник навестили жительницу блокадного Ленинграда — Галину Ивановну Волкову, вручили цветы и сладкий подарок.

«Блокада Ленинграда стала одним из самых страшных периодов Великой Отечественной войны. Мы обязаны помнить о событиях тех лет, о героизме нашего народа и о боли, которую пережили выжившие и до сих пор носят в своих сердцах!», — поделился Константин Безрукавый.

Галина Ивановна поделилась своими воспоминаниями и рассказала, что, когда началась блокада ей было всего 5 лет. Вместе с сестрой, мамой и бабушкой они жили на улице Марата. Во время эвакуации по льду Ладожского озера семья чуть не погибла: их обстреливала вражеская авиация, один из грузовиков провалился под лед. Но им в буквальном смысле повезло — они выжили и попали на поезд, который отвез их в одну из Кубанских станиц. После смерти мамы в 1960 году, Галина Ивановна переехала к сестре в Балтийск, где встретила будущего супруга, вышла замуж и в 1963 году переехала в город Чехов, где живет по сей день.

Партийный проект «Историческая память» направлен на сохранение подлинных событий истории и воспитание уважения к подвигу наших предков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.