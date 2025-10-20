В Подольском роддоме в ноябре откроют школу для отцов

Школу для отцов откроют в Подольском родильном доме после того как в ноябре учреждение присоединится к проекту для отцов «Я — папа». Он разработан специально для мужчин, которые готовятся к появлению ребенка в семье. Знания и практические навыки, полученные на занятиях, помогут будущим папам правильно заботиться о своем малыше и полноценно участвовать в уходе за новорожденным.

Врач акушер-гинеколог Подольского родильного дома Александр Маринич отметил, что с начала октября папами стали 140 подольчан. Отцы стали чаще присутствовать на родах. Сам Маринич за 10 лет работы принял более 3000 родов и провел порядка 1000 кесаревых сечений.

«Радует, что число партнерских родов с каждым годом растет. Этот опыт эмоционально укрепляет семью. Кто еще, как не отец ребенка, может поддержать женщину в этот момент и вместе с ней увидеть чудо рождения новой жизни. Но мужчины должны подготовиться к этому. Не все отцы выдерживают. В моей практике случалось, что и сознание теряли. Акушерство всегда немного на грани экстрима, но когда рождается малыш — это взрыв чувств и слезы счастья на глазах обоих родителей. Желаю всем отцам терпения и мудрости в воспитании детей», — сказал Маринич.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.