В Подольском лагере «Родина» открылась «морская» смена для 320 детей

В Подольске торжественное мероприятие по открытию новой смены в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» началось с традиционного построения и сдачи рапортов командирами отрядов. Морская тематика стала лейтмотив смены, поэтому каждый отряд придумал тематическое название, а вожатые подготовили творческий номер с танцами с самодельными медузами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего 320 детей распределены по 11 отрядам. Из них восемь оздоровительных и три спортивных, в том числе футбольный, волейбольный и карате.

Директор лагеря выступила перед воспитанниками с приветственным словом, рассказав о программе смены и ее особенностях. Кульминацией церемонии стало поднятие флагов под звуки гимна России.

«Отдыхаю в «Родине» уже тринадцатый раз. В первой смене был в оздоровительном отряде, а сейчас в футбольном. Занимаюсь футболом и пожарно-прикладным спортом. В лагере у нас ежедневные тренировки по две в день. Наш отряд мы назвали «Спортивная волна» в соответствии с морской тематикой. Уверен, что эти дни пройдут весело и с пользой, очень люблю этот лагерь», — сказал воспитанник 11 футбольного отряда Владислав Красовитов.

Ребят ждут творческие мастерские по созданию костюмов из подручных материалов, конкурсы и вечерние представления. Отряды подготовят яркие визитки, отражающие морскую тематику. Традиционный конкурс «Мисс и Мистер лагеря» в этой смене получит название «Русалка и Тритон лагеря».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.

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