В Подольске ограничили въезд транспорта в леса установили дополнительные шлагбаумы

Жаркая и сухая погода установилась в Подмосковье. На большей части территории Московской области фиксируется IV класс пожарной опасности, а в некоторых районах — и V класс. Для обеспечения пожарной безопасности в Московском регионе введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» для ограничения въезда транспорта в лесные массивы установили два дополнительных шлагбаума — в Пушкинском и Мещерском участковых лесничествах.

«Работы по пожарному обустройству лесов проводятся в рамках государственного задания и на территории филиала выполнены полностью. Дополнительное финансирование не предусмотрено. Но в сложившихся погодных условиях и по поручению председателя Комитета лесного хозяйства в Подольском филиале принято решение об установке своими силами дополнительных шлагбаумов в местах, приближенных посадкам лесных культур, особо подверженных возможным пожарам», — рассказал директор филиала — лесничий Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Тишин.

Подольское лесничество осуществляет контроль за лесными территориями в городских округах Подольск, Домодедово, Чехов, Дзержинский, Котельники, Люберцы, Ленинский, Лыткарино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.