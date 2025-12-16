В Подольске завершился финал научного турнира «Кубка Эрнста»

В Подольском городском округе состоялся финальный этап турнира естественно-научной направленности «Кубок имени Льва Константиновича Эрнста», организованный Федеральным исследовательским центром животноводства. Команды, прошедшие отборочный этап, соревновались в выполнении научно-познавательного квеста, направленного на знакомство с ключевыми направлениями исследований центра. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Квест открылся практическим заданием по сборке модели молекулы ДНК, что позволило школьникам в интерактивной форме погрузиться в основы молекулярно-генетических исследований. Следующий этап маршрута проходил в лаборатории криобиологии — там в формате поиска «золотых яиц» ребята искали загадочные образцы, что помогало понять принципы биологических исследований в криоконсервации и биотехнологий. Одной из запоминающихся станций стала установка замкнутого водоснабжения с содержанием осетровых рыб — школьники смогли увидеть особей весом более 10 кг и узнать о результатах последних научных исследований молодых ученых центра.

Далее участники посетили отдел физиологии и биохимии, где им сообщили об особенностях состава крови у различных видов сельскохозяйственных животных. Особенно заинтересовало финансирование и развитие отечественных пород крупного рогатого скота, содержавшихся на базе института. В ходе проверки команд школьники не только получали знания, но и демонстрировали свои навыки через экспериментальные задания и демонстрации.

Победителями квеста стала команда МОУ СОШ № 1 из Подольска. Торжественная церемония награждения прошла в Гербовом зале Дворцового корпуса центра, где финалистам вручили дипломы и кубок чемпионата.

В ведомстве отметили, что финальный турнир стал результатом совместной работы молодых ученых Федерального центра животноводства и педагогов. Ранее был проведен отборочный этап, который получил научно-методическую поддержку от совета молодых ученых и специалистов центра. Молодые исследователи подготовили задания, и турнир, который прошел на базе МОУ СОШ им. Героя России А. Г. Монетова, собрав 14 команд со всего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.