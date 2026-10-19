В Подольске завершили поисковый сезон «Вахты Памяти»

Участники «Вахты Памяти» в Подольске 17 октября завершили поисковый сезон и проводили в последний путь 18 советских бойцов, погибших при обороне Москвы осенью 1941 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На церемонию захоронения с воинскими почестями собрались более 800 человек: ветераны, юнармейцы, военнослужащие, жители Подольского и соседних округов, а также Москвы.

Останки бойцов нашли участники подольского объединения «Память», московского отряда «Нарский рубеж» и протвинского «Мемориала». Личные медальоны и документы не сохранились, поэтому имена погибших пока неизвестны. Поисковики продолжат искать сведения о них в архивах.

Особой находкой сезона стало место последнего боя советского артиллерийского расчета. Его детальное исследование продолжат следующей весной.

Поисковики работают на высоте «Длинная» почти 40 лет. Здесь они находят останки защитников, которые вместе с частями 43-й армии, подольскими курсантами и бойцами 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии обороняли рубеж реки Нары. Главная цель этой работы — вернуть погибшим имена и предать их земле с почестями.

«Спасибо всем, кто работал в этом сезоне и восстанавливал историческую справедливость», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.