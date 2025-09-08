В Подольске завершили комплексное благоустройство 19 дворов

В Подольске с мая преобразили 19 дворовых территорий. Всего заменили 45 000 квадратных метров асфальтового покрытия, отремонтировали 14 парковок и открыли 13 новых, установили почти 200 удобных скамеек, более 100 современных светильников и урн, высадили около 1 500 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы провели на улицах Свердлова, Рабочей, Железнодорожной, Комсомольской, Юбилейной, Тепличной, Суворова, Советской, Трубной, Высотной, Чехова, Кирова, Быковской, Веллинга, Почтовой, Мичурина в микрорайоне Климовск, на проспекте Ленина.

В настоящее время работы продолжаются еще в семи дворах. В том числе на улице Молодежная, 15, и Машиностроителей, 18; улице 43-й Армии, 7; улице Кирова, 9 и 11; улице Мраморная, 7, на Парадном проезде, 12; улице Свердлова, 33, и 35/20; улице Подольских Курсантов, 3б, и Большой Серпуховской, 40/1; на проспекте Ленина, 136 и 138.

«Программу реализуют в рамках региональной программы „Формирование комфортной городской среды“. В 2026 году работы продолжатся, уже собираем заявки от жителей. После завершения благоустроительного сезона состоится встреча с горожанами для обсуждения адресов и перечня работ на следующий год», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.