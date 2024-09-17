В Подольске завершаются работы по благоустройству Певческого поля

В Подольске завершают благоустройство Певческого поля в Дубровицах. На данный момент уже установлено 50 фонарей и лавочки, а также оборудовано несколько мест отдыха у воды, понтоны для лодочной станции и смотровые площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проверил, как продвигаются работы на Певческом поле в Дубровицах. Готовность высокая, более 80%. Планируем открыть это и ряд других общественных пространств в ближайшее время. Более крупные проекты — в 2025-м», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В ходе прокладки тропиночной сети использовали полимерное покрытие, гранитный отсев и брусчатку. На входе сделали зону отдыха с большим цветником из многолетних растений, требующих минимального ухода. Самую большую часть территории — поле, оставили нетронутым, сделали только ливневку. На Певческом поле, как и раньше, планируют проводить праздники и фестивали.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.