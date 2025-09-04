В Подольске завершают благоустройство 7 дворов

сегодня в 19:53

В Подольске с начала текущего года благоустроили 19 из 26 дворов, программа «Ремонт дворовых территорий» близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За время проведения работ заменили почти 45 тыс. кв. м асфальтового покрытия, отремонтировали 14 парковок и открыли 13 новых, установили 197 удобных скамеек, 113 современных светильников и 109 урн, высадили 1 500 деревьев и кустарников.

В настоящее время работы ведутся еще на семи локациях. Обновляется дорожное полотно и бортовой камень на входных группах и тротуарах по адресам: улицы Молодежная, 15, Машиностроителей, 18; улица 43-й Армии, 7; улица Кирова дома № 9, 11; улица Мраморная, 7, Парадный пр-д, 12. Также на улице Свердлова, дома № 33, 35/20; улице Подольских Курсантов, 3б, Большая Серпуховская, 40/1; проспекте Ленина, 136, 138.

Программа «Ремонт дворовых территорий» является еще одним шагом к созданию современной и комфортной среды для жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.