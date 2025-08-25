В Подольске завершается программа благоустройства на текущий год

В Подольске практически полностью выполнили программу благоустройства на текущий год. В сентябре завершат обновление двух парков и трех скверов, реконструкцию двух губернаторских детских площадок, а до конца года завершат укладку асфальта у придомовых территорий и народных троп. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизировали детские площадки, обновили общественные пространства, обустроили уличное освещение и пешеходные дорожки, заасфальтировали дворы. На большинстве объектов работы уже завершены. Оставшиеся адреса находятся на финальном этапе.

«В сентябре завершим обновление парков „Дубрава“ и имени Талалихина, скверов Пушкина, Спасателей и Папирова. Продолжаем реконструкцию двух игровых зон площадью 300 квадратных метров, установленных несколько лет назад по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева. До конца августа уложим новое покрытие у придомовых территорий, а также на тропах по программе главы региона „Пешком“, — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Он отметил, что объем работ значительный, но для такого крупного округа этого недостаточно. Поэтому стоит задача расширить список благоустраиваемых территорий и включить в план благоустройства на 2026-й еще больше мест. Жители должны чувствовать реальные изменения в каждом микрорайоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.